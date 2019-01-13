Самедов подписал контракт с «Крыльями Советов»

Футбол 13 января 2019 14:15 Источник: ФК «Крылья Советов» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов стал игроком "Крыльев Советов".

Сегодня в Москве были подписаны все необходимые документы.

Ранее Самедов выступал за ФК "Москва", московские "Динамо", "Локомотив" и "Спартак". С 2011 Александр играл за сборную России, и на домашнем чемпионате мира принял участие во всех матчах сборной.

- Александр Самедов - это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу. Но у Саши огромная мотивация играть дальше и приносить пользу своей новой команде. Самедов - опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке, - подчеркнул генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков.

В "Крыльях" Самедов будет выступать под номером 19.

Александр Самедов стал игроком "Крыльев Советов"https://t.co/Qw1HxA779j — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 13 января 2019 г.

Ранее контракт с "Крыльями Советов" подписал еще один бывший игрок "Спартака" Артем Тимофеев.