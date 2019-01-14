Сергей Кузьмин: Выборы – это не столько площадка для разделения, сколько площадка для единения и обсуждения - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол14 января 2019 13:11Источник: Телеканал «360°»Автор: Спирин Дмитрий

Сергей Кузьмин: Выборы – это не столько площадка для разделения, сколько площадка для единения и обсуждения

Бывший министр спорта Ульяновской области, вице-президент ульяновского футбольного клуба «Волга» Сергей Кузьмин рассказал, почему решил баллотироваться на должность главы РФС.

- Считаю, что выборы - это не столько площадка для разделения, сколько площадка для единения и обсуждениия. А дальше пускай люди сами принимают решение, чьи идеи и возможности им ближе, и как они будут реализовываться. Я особых иллюзий не питаю.

Что касается мотивации, то выборы президента РФС - это площадка, на которой необходимо обсуждать концепцию, как дальше будет жить российский футбол. Когда я узнал, что из тех людей, с кем мы работали, никто не будет выдвигаться (я имею в виду Александра Алаева), часть членов РФС посчитали, что есть возможность выдвинуть мою кандидатуру. И я согласился с этим.

Ключевое на сегодня - это создание модели работы на местах. Без поддержки региональных федераций - не как она сейчас осуществляется, а действительно профессиональной деятельности - не будет серьезного развития футбола, которое прописано в Стратегии-2030, - цитирует Кузьмина телеканал "360".

14 января стало известно, что Кузьмин подал заявление на выдвижение своей кандидатуры при поддержке пяти членов РФС.

#кузьмин сергей#Футбол-Россия#рфс
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта