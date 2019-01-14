Сергей Кузьмин: Выборы – это не столько площадка для разделения, сколько площадка для единения и обсуждения

Футбол 14 января 2019 13:11 Источник: Телеканал «360°» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший министр спорта Ульяновской области, вице-президент ульяновского футбольного клуба «Волга» Сергей Кузьмин рассказал, почему решил баллотироваться на должность главы РФС.

- Считаю, что выборы - это не столько площадка для разделения, сколько площадка для единения и обсуждениия. А дальше пускай люди сами принимают решение, чьи идеи и возможности им ближе, и как они будут реализовываться. Я особых иллюзий не питаю.

Что касается мотивации, то выборы президента РФС - это площадка, на которой необходимо обсуждать концепцию, как дальше будет жить российский футбол. Когда я узнал, что из тех людей, с кем мы работали, никто не будет выдвигаться (я имею в виду Александра Алаева), часть членов РФС посчитали, что есть возможность выдвинуть мою кандидатуру. И я согласился с этим.

Ключевое на сегодня - это создание модели работы на местах. Без поддержки региональных федераций - не как она сейчас осуществляется, а действительно профессиональной деятельности - не будет серьезного развития футбола, которое прописано в Стратегии-2030, - цитирует Кузьмина телеканал "360".

14 января стало известно, что Кузьмин подал заявление на выдвижение своей кандидатуры при поддержке пяти членов РФС.