Денис Попов: Не думаю, что Вагнер Лав может ЦСКА чем-то помочь

Футбол 14 января 2019 20:40 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов, что армейцы подойдут к весенней части сезона более сыгранными.

- Подойдет ли ЦСКА к весенней части сезона более сыгранным? По идее, да. Уже осенью «армейцы» притерлись друг к другу и набрали ход. Но важно, кто в каких кондициях подойдет к марту, будут ли травмированные. В нескольких турах после перерыва большую роль сыграет везение. Кто проведет их удачно, тот почувствует уверенность для будущего. А если на старте забуксовать, потом придётся тяжело.

Нужно ли «красно-синим» вероятное возвращение Вагнера Лава? Я думаю, это больше слухи. Он уже ветеран, и не думаю, что может ЦСКА чем-то помочь. Когда Вагнер Лав возвращался в команду в 2013 году – это было другое дело. Тогда он пришел и помог. А сейчас он не в том возрасте и не в том состоянии.

Стоило ли прихватить Романа Еременко, ставшего свободным агентом? Ну а смысл? Он уже играл за армейцев, и там знают, что, чего и как. Не просто же так человека дисквалифицировали. А если Еременко не захотел потом возвращаться в ЦСКА и пошел в «Спартак», то почему сейчас его должны брать обратно? Ладно бы, если б в команде кто-то сломался, и надо было что-то аврально делать в последний день дозаявки. Но сейчас такой ситуации нет, - приводит слова Попова «Евро-Футбол.ру».

Ранее агент Эвандро Феррейра рассказал, что его клиент Вагнер Лав близок к расторжению контракта с турецким «Бешикташем» и если бы возник вариант с ЦСКА, бразильский форвард бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб.