Никита Голдобин: Идет больше подготовка физическая, но есть и работа над тактикой

Футбол 15 января 2019 00:45 Источник: ФК «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Никита Голдобин – о контрольном матче с венгерским «Диошдьером» (2:0).

– Сначала мы вышли немного потерянными – впервые играли таким составом. Будем работать, сыгрываться.

Приятно, что было много местных болельщиков. Играли как дома. Замечательно, когда приходят поддержать. Впервые наверно в своей практике вижу, чтобы на зарубежном сборе нас так поддерживали.

Что касается сбора, то первый сбор всегда тяжелый. Идет больше подготовка физическая, но есть и работа над тактикой. Прибавляем с каждым днем. Осталось не так много до первой игры, – приводит слова Голдобина официальный сайт «Рубина».