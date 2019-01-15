Никита Голдобин: Идет больше подготовка физическая, но есть и работа над тактикой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 января 2019 00:45Источник: ФК «Рубин»

Никита Голдобин: Идет больше подготовка физическая, но есть и работа над тактикой

Полузащитник «Рубина» Никита Голдобин – о контрольном матче с венгерским «Диошдьером» (2:0).

– Сначала мы вышли немного потерянными – впервые играли таким составом. Будем работать, сыгрываться.

Приятно, что было много местных болельщиков. Играли как дома. Замечательно, когда приходят поддержать. Впервые наверно в своей практике вижу, чтобы на зарубежном сборе нас так поддерживали.

Что касается сбора, то первый сбор всегда тяжелый. Идет больше подготовка физическая, но есть и работа над тактикой. Прибавляем с каждым днем. Осталось не так много до первой игры, – приводит слова Голдобина официальный сайт «Рубина».

#Футбол-Россия#рпл#фк рубин#сборы#голдобин никита
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта