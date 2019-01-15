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Футбол15 января 2019 09:51Источник: ФК «Спартак»Автор: Гичунцев Артур

Глушаков пропустил утреннюю тренировку «Спартака»

Команда продолжает подготовку ко второй части сезона.

Как сообщает пресс-служба московского "Спартака", сегодня, 15 января футболисты столичного клуба провели очередную тренировку на сборе в ОАЭ.

Отмечается, что вместе со всеми работал российский полузащитник Александр Ташаев, а капитан команды Денис Глушаков и вратарь Владислав Терешкин участие в сегодняшней тренировке в целях профилактики не принимали.

Добавим, что сборы "Спартака" в ОАЭ завершатся 16 января.

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