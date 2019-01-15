Глушаков пропустил утреннюю тренировку «Спартака»

Команда продолжает подготовку ко второй части сезона.
Как сообщает пресс-служба московского "Спартака", сегодня, 15 января футболисты столичного клуба провели очередную тренировку на сборе в ОАЭ.
Отмечается, что вместе со всеми работал российский полузащитник Александр Ташаев, а капитан команды Денис Глушаков и вратарь Владислав Терешкин участие в сегодняшней тренировке в целях профилактики не принимали.
📰 Информация по игрокам #Спартак’а— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 января 2019 г.
✅ Александр Ташаев вернулся в общую группу
❎ Денис @DGlushakov8 Глушаков и Владислав Терешкин пропускают утреннюю тренировку в целях профилактики#КрасноБелыеСборы #Spartak pic.twitter.com/BDjelRruAr
Добавим, что сборы "Спартака" в ОАЭ завершатся 16 января.