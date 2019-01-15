Мурад Мусаев: Олссон хорошо находил свободные зоны, откуда мог обострять игру

Футбол 15 января 2019 13:49 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Липкин Антон

«Краснодар» победил сборную Китая (U25).

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру команды в контрольном матче со сборной Китая (U25) (2:0) на сборе в Марбелье.

«Учитывая физическое состояние, в котором мы находимся, мы удовлетворены и содержанием игры, и ее качеством, и объемом работы, который выполнили наши футболисты, – сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе. – Это именно то, что нам было нужно на данном этапе.

Мы далеки от оптимальной формы: сказывается начало сезона. К концу таймов у нас появлялось больше свободных зон, потому что соперник действовал очень энергозатратно. К концу таймов они теряли свою организацию, и мы получали больше свободных зон и создавали больше моментов.

Кристоффер Олссон, я считаю, проявил себя с хорошей стороны. От него было очень много передач в разрез, за спину соперникам. Он всегда принимал мяч в пространство и хорошо находил свободные зоны, откуда мог обострять игру».

Напомним, голы в матче забили форварды Магомед-Шапи Сулейманов (45+1 минута) и Никита Сергеев (81-я минута).