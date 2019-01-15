Мурад Мусаев: Олссон хорошо находил свободные зоны, откуда мог обострять игру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 января 2019 13:49Источник: ФК «Краснодар»Автор: Липкин Антон

Мурад Мусаев: Олссон хорошо находил свободные зоны, откуда мог обострять игру

«Краснодар» победил сборную Китая (U25).

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру команды в контрольном матче со сборной Китая (U25) (2:0) на сборе в Марбелье.

«Учитывая физическое состояние, в котором мы находимся, мы удовлетворены и содержанием игры, и ее качеством, и объемом работы, который выполнили наши футболисты, – сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе. – Это именно то, что нам было нужно на данном этапе.

Мы далеки от оптимальной формы: сказывается начало сезона. К концу таймов у нас появлялось больше свободных зон, потому что соперник действовал очень энергозатратно. К концу таймов они теряли свою организацию, и мы получали больше свободных зон и создавали больше моментов.

Кристоффер Олссон, я считаю, проявил себя с хорошей стороны. От него было очень много передач в разрез, за спину соперникам. Он всегда принимал мяч в пространство и хорошо находил свободные зоны, откуда мог обострять игру».

Напомним, голы в матче забили форварды Магомед-Шапи Сулейманов (45+1 минута) и Никита Сергеев (81-я минута).

#рпл#фк краснодар#мусаев мурад#олссон кристоффер#сборная китая по футболу#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта