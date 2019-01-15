Президент примеры: Возвращение Моуринью в Испанию станет невероятным зрелищем

Футбол 15 января 2019 15:45 Источник: RAC1 Автор: Сметанникова Дарья

Президент испанской примеры Хавьер Тебас прокомментировал возможное возвращение Жозе Моуринью в чемпионат Испании.

«Будет здорово, если Моуринью решит вернуться в примеру. Он фантастический специалист, содержащий в себе множество полезных качеств. Его возвращение станет невероятным зрелищем, но кто знает, какой клуб он выберет», - сказал Тебас в эфире радиостанции RAC1.

Напомним, Моуринью был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря 2018 года. Ранее португалец возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 года. Под его руководством мадридский клуб становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.