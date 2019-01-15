«Рубин» не сможет играть на «Казань Арене» с июня по октябрь

Футбол 15 января 2019 17:18 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Сметанникова Дарья

На «Казань Арене» с 21 по 27 августа пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills.

Как сообщает «Бизнес Online», «Рубин» не сможет играть на домашнем стадионе с июня по октябрь 2019 года.

«Казань Арену» с 1 июня начнут готовить к церемонии открытия WorldSkills. Отмечается, что из-за сложной конструкции может пострадать газон на стадионе. На его восстановление может потребоваться от 40 до 100 млн рублей.

Таким образом, «Рубина» будет проводить домашние матчи на стадионе «Центральный» около четырех месяцев.