«Рубин» не сможет играть на «Казань Арене» с июня по октябрь - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 17:18Источник: «БИЗНЕС Online»Автор: Сметанникова Дарья

«Рубин» не сможет играть на «Казань Арене» с июня по октябрь

На «Казань Арене» с 21 по 27 августа пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills.

Как сообщает «Бизнес Online», «Рубин» не сможет играть на домашнем стадионе с июня по октябрь 2019 года.

«Казань Арену» с 1 июня начнут готовить к церемонии открытия WorldSkills. Отмечается, что из-за сложной конструкции может пострадать газон на стадионе. На его восстановление может потребоваться от 40 до 100 млн рублей.

Таким образом, «Рубина» будет проводить домашние матчи на стадионе «Центральный» около четырех месяцев.

#фк рубин#казань арена#рпл#Футбол-Россия
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