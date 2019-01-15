СМИ: Игуаин пропустит матч за Суперкубок Италии из-за перехода в «Челси»

Футбол 15 января 2019 19:25 Источник: Football Italia Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может пропустить матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса», который пройдет в Саудовской Аравии 16 января.

Как сообщает Football Italia, причиной отсутствия Игуаина на матче с «Ювентусом» может стать его возможный трансфер в «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» выкупит право заполучить Игуаина на второе полугодие, а также получит возможность пригласить его на постоянной основе за 36 млн евро.

На данный момент 31-летний аргентинец провел во всех турнирах 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.