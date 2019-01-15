«Спартак»: Ташаев вернулся в общую группу, Глушаков занимался индивидуально - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 20:26Источник: ФК «Спартак»

«Спартак»: Ташаев вернулся в общую группу, Глушаков занимался индивидуально

Во вторник в Дубае «Спартак» провел две тренировки в рамках подготовки к весенней части сезона.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, в общую группу вернулся полузащитник Александр Ташаев, занимавшийся вчера с физиотерапевтами. Тем временем голкипер Владислав Терешкин и хавбек Денис Глушаков в целях профилактики трудились сегодня индивидуально.

Отмечается, что из-за мышечной усталости чуть раньше остальных закончили утреннее занятие игроки центральной линии Софьян Ханни и Лоренсо Мельгарехо, но уже вечером оба работали наравне со всеми.

Добавим, что в среду «Спартак» сыграет контрольный матч с ташкентским «Локомотивом», после чего вернется в Москву.

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