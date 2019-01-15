Агент: За многочисленными слухами о переходе Нету ничего не стоит

Футбол 15 января 2019 21:11 Источник: «РИА Новости»

Бруну Карвалью, агент защитника «Зенита» Луиша Нету, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны португальского «Спортинга».

- Вокруг Нету ходит много слухов. Каждый год Луишем интересуются многие клубы, поскольку он выступает на хорошем уровне. Сейчас ситуация не изменилась, тем более, с учетом истекающего летом срока контракта с «Зенитом». Однако на данный момент Луиш на 100% сосредоточен на тренировках, борьбе за чемпионство в России и выступлении в Лиге Европы. За многочисленными слухами, которые появляются в последнее время, ничего не стоит. Когда будет намечаться какое-то решение, Луиш и его представитель будут обсуждать его совместно с «Зенитом», - приводит слова Карвалью РИА «Новости».

Ранее A Bola сообщила, что Нету летом может перейти в лиссабонский «Спортинг» на правах свободного агента. Действующий контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до июня 2019 года.

Отметим, что по информации издания Record, Нету попал в сферу интересов «Севильи».

Нету перешел в «Зенит» летом 2013 года из «Сиены». С тех пор португальский футболист провел в составе российского клуба 173 матча во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.