«Валенсия» разгромила «Спортинг» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Футбол 16 января 2019 01:24 Источник: «Советский спорт»

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» на своем поле разгромила хихонский «Спортинг» со счетом 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Санти Мина (66-я, 76-я минуты) и единожды отличился Ферран Торрес (90).

Российский полузащитник хозяев поля Денис Черышев на 87-й минуте вышел на замену вместо Ли Кан Ина.

Первая игра противостояния завершилась победой «Спортинга» со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр «Валенсия» (4:2) вышла в четвертьфинал Кубка Испании. Своего следующего соперника «летучие мыши» узнают позднее.