«Валенсия» разгромила «Спортинг» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 01:24Источник: «Советский спорт»

«Валенсия» разгромила «Спортинг» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» на своем поле разгромила хихонский «Спортинг» со счетом 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Санти Мина (66-я, 76-я минуты) и единожды отличился Ферран Торрес (90).

Российский полузащитник хозяев поля Денис Черышев на 87-й минуте вышел на замену вместо Ли Кан Ина.

Первая игра противостояния завершилась победой «Спортинга» со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр «Валенсия» (4:2) вышла в четвертьфинал Кубка Испании. Своего следующего соперника «летучие мыши» узнают позднее.

#кубок испании по футболу#фк валенсия#фк спортинг хихон#черышев денис
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта