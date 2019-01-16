Олег Корнаухов: Браво, селекционному отделу ЦСКА

Футбол 16 января 2019 19:22 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился впечатлениями от работы селекционного отдела клуба.

- Реальность превзошла ожидания. Для болельщиков была эпоха без времени. Ушел скелет, на котором ЦСКА держался. Лидер остался один - Игорь Акинфеев, можно сказать так и про Дзагоева, но он, к сожалению, травмирован. Летом была проделана кропотливая работа селекционного отдела клуба. Браво, селекционному отделу ЦСКА, - рассказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» четыре балла.