Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в Суперкубке Италии

Футбол 16 января 2019 22:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче за Суперкубок Италии (1:0).

Матч игрался в Саудовской Аравии.

Единственный гол на 61-й минуте ударом головой забил Криштиану Роналду. Ему ассистировал Миралем Пьянич, который вскоре покинул поле.

На 71-й минуте на газоне в составе «Милана» появился Гонсало Игуаин, участие которого в матче до последнего момента было под вопросом. А вскоре главный арбитр встречи Лука Банти после просмотра видеоповтора удалил с поля полузащитника «россонери» Франка Кессье.

«Ювентус» завоевал Суперкубок Италии уже в восьмой раз, что является национальным рекордом. Стоит отметить, что это первый трофей в Италии для Роналду, который перешел в туринский клуб из мадридского «Реала».

«Ювентус» – «Милан» – 1:0 (0:0)

Гол: Роналду (Пьянич), 61

«Ювентус»: Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Джан, 65), Бентанкур (Бернардески, 86), Матюиди, Коста (Хедира, 89), Дибала, Роналду

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Родригес, Сапата, Романьоли, Бакайоко, Кессье, Пакета (Игуаин, 71), Кастильехо (Борини, 71), Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79)

Предупреждения: Чалханоглу, 21. Сандро, 26. Пьянич, 44. Кастильехо, 45+2. Романьоли, 74. Калабриа, 82. Родригес, 87. Дибала, 90+4

Удаление: Кессье, 73

Судья: Лука Банти