Массимилиано Аллегри: Мы играли против хорошего «Милана», который доставлял нам проблемы

Футбол 16 января 2019 23:17 Источник: Football Italia Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Миланом» (1:0) в матче за Суперкубок Италии.

- Это была веселая игра с несколькими шансами забить. Мы играли против хорошего «Милана», который доставлял нам проблемы, но после удаления в составе соперника мы могли действовать лучше и забить второй мяч.

Было очень жарко, матч получился изматывающим, но мы заслужили право привезти трофей домой благодаря сбалансированному подходу.

Мы подписали Роналду, потому что он решает исходы матчей и забивает важные голы, но сегодня вся команда здорово смотрелась, - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, туринцы в восьмой раз завоевали трофей благодаря голу Кришитиану Роналду во втором тайме.