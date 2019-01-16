Массимилиано Аллегри: Мы играли против хорошего «Милана», который доставлял нам проблемы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Миланом» (1:0) в матче за Суперкубок Италии.
- Это была веселая игра с несколькими шансами забить. Мы играли против хорошего «Милана», который доставлял нам проблемы, но после удаления в составе соперника мы могли действовать лучше и забить второй мяч.
Было очень жарко, матч получился изматывающим, но мы заслужили право привезти трофей домой благодаря сбалансированному подходу.
Мы подписали Роналду, потому что он решает исходы матчей и забивает важные голы, но сегодня вся команда здорово смотрелась, - приводит слова Аллегри Football Italia.
Напомним, туринцы в восьмой раз завоевали трофей благодаря голу Кришитиану Роналду во втором тайме.