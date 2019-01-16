Криштиану Роналду: Счастлив, что забил победный гол и начал 2019 год первым трофеем c «Ювентусом»

Футбол 16 января 2019 23:44 Источник: Football Italia

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги встречи за Суперкубок Италии с «Миланом» (1:0).

- Это был очень сложный матч. В таких жарких условиях очень непросто играть. Мы хорошо сыграли, создали массу моментов и, безусловно, я рад, что смог забить победный мяч.

Счастлив, что получилось начать 2019 год с трофея. Теперь у меня есть первый титул с «Ювентусом» и я очень рад. Это только начало, мы двигаемся шаг за шагом. У нас есть этот кубок, и теперь мы должны усердно работать, чтобы получить свой следующий трофей.

Серия А всегда является главной целью для «Ювентуса», мы лидируем в турнирной таблице, но это очень долгий турнир, нам необходимо продолжать работать.

Я посвящаю эту победу команде, моей семье, друзьям и всем тем, кто любит «Ювентус» и Роналду, - приводит слова Роналду Football Italia.

Добавим, что «Ювентус» завоевал Суперкубок Италии уже в восьмой раз, что является национальным рекордом. Стоит отметить, что это первый трофей в Италии для Роналду, который перешел в туринский клуб из мадридского «Реала».