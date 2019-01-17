Дженнаро Гаттузо: Шоу продолжается, но всегда обидно проиграть в финале - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 00:16Источник: Football Italia

Дженнаро Гаттузо: Шоу продолжается, но всегда обидно проиграть в финале

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче за Суперкубок Италии.

- Сегодня моя команда показала характер, боролась против очень сильного соперника. Теперь нас ждет матч с «Дженоа». Шоу продолжается, но всегда обидно проиграть в финале.

Что касается Игуаина, ему не повезло, прошлой ночью у него была температура. Мы сделали все, чтобы ему стало лучше, но он мало играл, поэтому я предпочел более свежего игрока.

Последнее появление Игуаина в футболке «Милана»? У меня в команде 25 игроков, поэтому давайте не будем сейчас об этом говорить, - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Добавим, что «Ювентус» завоевал Суперкубок Италии уже в восьмой раз, что является национальным рекордом. Стоит отметить, что это первый трофей в Италии для Роналду, который перешел в туринский клуб из мадридского «Реала».

#Суперкубок Италии по футболу#фк милан#фк ювентус#гаттузо дженнаро
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