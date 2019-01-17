«Леганес» одержал победу над «Реалом», но вылетел из Кубка Испании

Футбол 17 января 2019 01:22 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Леганеса» на своем поле взяли верх над «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 30-й минуте забил нападающий Мартин Брайтвайт.

Напомним, что в первом матче «Реал» обыграл «Леганес» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч в следующую стадию Кубка Испании пробился «Реал», а «Леганес» покидает розыгрыш турнира.

Кубок Испании

1/8 финала

Ответный матч

«Леганес» – «Реал» - 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Брайтвайт (30).

«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Кравец (Сильва, 75), Бустинса (Эн-Несири, 70), Гумбау (Хосе Арнаис, 63), Эрасо, Сабин Мерино, Ресио, Хуанфран, Брэйтуэйт.

«Реал»: Навас, Начо, Варан, Регилон (Себальос, 46), Марсело, Васкес, Каземиро, Иско (Гонсалес, 68), Вальверде, Винисиус Жуниор, Одриосола.

Предупреждение: Ресио (73).

Первый матч: 0:3