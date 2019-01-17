Испанский форвард Соль стал игроком киевского «Динамо» (фото)

Футбол 17 января 2019 10:54 Источник: ФК «Динамо» (Киев) Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Нападающий "Виллема II" Фран Соль подписал пятилетний контракт с киевским "Динамо".

Отмечается, что 26-летний воспитанник мадридского "Реала" будет выступать за новую команду под номером 9. О сумме сделки не сообщается.

Наш новий форвард 💪



Іспанець Фран Соль у нинішньому сезоні у 20 матчах 17 разів вразив ціль 🎯⚽ pic.twitter.com/VYzktZGR03 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 16 января 2019 г.

В текущем сезоне игрок провел в чемпионате Голландии 20 матчей и забил 17 голов.