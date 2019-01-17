Испанский форвард Соль стал игроком киевского «Динамо» (фото) - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 10:54Источник: ФК «Динамо» (Киев)Автор: Гичунцев Артур

Испанский форвард Соль стал игроком киевского «Динамо» (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Нападающий "Виллема II" Фран Соль подписал пятилетний контракт с киевским "Динамо".

Отмечается, что 26-летний воспитанник мадридского "Реала" будет выступать за новую команду под номером 9. О сумме сделки не сообщается.

В текущем сезоне игрок провел в чемпионате Голландии 20 матчей и забил 17 голов.

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