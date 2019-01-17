Нападающий «Локомотива» Портнягин на правах аренды перешел в «Балтику»

Футбол 17 января 2019 17:26 Источник: ФК «Балтика» Автор: Сметанникова Дарья

«Балтика» на официальном сайте объявила об аренде нападающего «Локомотива» Игоря Портнягина.

В текущем сезоне Портнягин выступал в ФНЛ за «Химки», за которые провел 13 матчей, забив три мяча.

🚂➡⚪🔵Достигнута договоренность о переходе в «Балтику» из московского «Локомотива» на правах аренды нападающего Игоря Портнягина.



В «Балтике» Игорь Портнягин будет выступать под №11.#WelcomeIgor#БалтикаПерезагрузка#11ИгорьПортнягин pic.twitter.com/rHnwQwWTDZ — ФК Балтика (@fcbaltika) 17 января 2019 г.

30-летний форвард ранее играл в «Рубине», «Крыльях Советах» и «Урале». В «Балтике» Портнягин будет выступать под 11-м номером.

«Балтика» после 24 туров ФНЛ занимает 16-е место в турнирной таблице.