Нападающий «Локомотива» Портнягин на правах аренды перешел в «Балтику»

«Балтика» на официальном сайте объявила об аренде нападающего «Локомотива» Игоря Портнягина.
В текущем сезоне Портнягин выступал в ФНЛ за «Химки», за которые провел 13 матчей, забив три мяча.
🚂➡⚪🔵Достигнута договоренность о переходе в «Балтику» из московского «Локомотива» на правах аренды нападающего Игоря Портнягина.— ФК Балтика (@fcbaltika) 17 января 2019 г.
В «Балтике» Игорь Портнягин будет выступать под №11.#WelcomeIgor#БалтикаПерезагрузка#11ИгорьПортнягин pic.twitter.com/rHnwQwWTDZ
30-летний форвард ранее играл в «Рубине», «Крыльях Советах» и «Урале». В «Балтике» Портнягин будет выступать под 11-м номером.
«Балтика» после 24 туров ФНЛ занимает 16-е место в турнирной таблице.