Нападающий «Локомотива» Портнягин на правах аренды перешел в «Балтику» - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 17:26Источник: ФК «Балтика»Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Локомотива» Портнягин на правах аренды перешел в «Балтику»

«Балтика» на официальном сайте объявила об аренде нападающего «Локомотива» Игоря Портнягина.

В текущем сезоне Портнягин выступал в ФНЛ за «Химки», за которые провел 13 матчей, забив три мяча.

30-летний форвард ранее играл в «Рубине», «Крыльях Советах» и «Урале». В «Балтике» Портнягин будет выступать под 11-м номером.

«Балтика» после 24 туров ФНЛ занимает 16-е место в турнирной таблице.

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