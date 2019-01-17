«Барселона» может быть исключена из Кубка Испании

Футбол 17 января 2019 18:33 Источник: EL MUNDO

Футбольному клубу «Барселона» грозит исключение из Кубка Испании за нарушение регламента, сообщает El Mundo.

По информации издания, в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) в составе каталонцев вышел 19-летний защитник Хуан Мовилья, который не мог принимать участие в этой игре из-за дисквалифицирован во время выступлений за резервную команду «Барселоны».

Согласно регламенту Кубка Испании, «Барселона» может быть наказана техническим поражением в первом матче со счетом 0:3 или даже исключена из турнира.

Напомним, ответная игра противостояния состоится сегодня, 17 января и начнется в 23:30 по московскому времени.