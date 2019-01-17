«Бешикташ» хочет расстаться с Вагнером Лавом

Футбол 17 января 2019 19:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Бешикташ» начал переговоры о расторжении контракта с нападающим Вагнером Лавом, который известен по выступлению в ЦСКА.

Как сообщил в твиттере журналист Андре Эрнан, бразильский форвард в ближайшее время покинет турецкий клуб, зарплату в котором не получает более пяти месяцев.

Ранее также стало известно, что Вагнер Лав был отправлен в дубль «Бешикташа». За ситуацией следит «Коринтианс», который хочет приобрести 34-летнего футболиста после того, как он стане свободным агентом.

В текущем сезоне Вагнер Лав провел за «Бешикташ» 16 матчей, в которых забил семь мячей.