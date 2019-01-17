Луиш Нету: После жеребьевки ЛЕ Сольдадо написал, что убьет меня - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 20:30Источник: ФК «Зенит»

Луиш Нету: После жеребьевки ЛЕ Сольдадо написал, что убьет меня

Защитник «Зенита» Луиш Нету – о жеребьевке Лиги Европы, по результатам которой петербургской команде достался «Фенербахче».

– С кем из бывших партнеров обсуждали результаты жеребьевки?
– С Роберто Сольдадо. Мы делили комнату на базе, остались хорошими друзьями. Насколько я знаю, он не сможет сыграть из-за травмы, хотя, возможно, что-то изменилось. Сразу после жеребьевки он написал мне: «Я тебе убью!». Вообще, мы часто с ним подшучиваем, постоянно сталкивались на тренировках, пытались обыграть друг друга. У меня остались хорошие взаимоотношения не только с ним, но еще и с Маурисио Ислой, например.

– В «Фенере» играет Матье Вальбуэна, выступавший в России. Он по-прежнему остается на своем уровне?
– Он играл не так много в прошлом сезоне, но болельщики очень любят его. Вальбуэна остается классным футболистом. Да, ему 34 года, и он уже стал ветераном, но стандарты и дриблинг остаются его сильными сторонами.

Однако «Фенербахче» — это далеко не только он. Если команда поймает кураж, если болельщики понесут их вперед, то их сложно будет остановить. Но у нас есть вся необходимая информация о сопернике, мы тоже сильны, и мы постараемся проделать отличную работу на сборах, чтобы подготовиться к противостоянию на сто процентов, – приводит слова Нету официальный сайт «Зенита».

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