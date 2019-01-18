Футбол 18 января 2019 08:50 Источник: «Газета.Ru»

Вальверде прокомментировал информацию о возможной дисквалификации «Барселоны» в Кубке Испании.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после ответного матча с «Леванте» в 1/8 финала Кубка Испании (3:0) высказался о возможной дисквалификации каталонского клуба.

Напомним, в первой игре принимал участие защитник Хуан Брандарис Мовилья, который отыграл 58 минут. 19-летний футболист не мог участвовать в этом матче Хуан Брандарис Мовилья, который отыграл 58 минут.

19-летний футболист не мог участвовать в этом матче из-за так дисквалификации, которую получил, выступая за резервную команду «Барселоны».

«У нас нет никаких сомнений в отношении ситуации с Брандарисом. Ни до того матча, ни во время, ни после него. Мы должны быть допущены до жеребьевки, потому что мы уверены, что сделали все в рамках правил.

Мы прекрасно знали о его дисквалификации и о том, что мы не сможем использовать его в матче с «Эйбаром», но можем выпустить в матче Кубка», – приводит слова Вальверде "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.