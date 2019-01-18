«Барселона» не будет исключена из Кубка Испании

Футбол 18 января 2019 19:13 Источник: Mundo Deportivo Автор: Сметанникова Дарья

Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу «Леванте» по поводу нарушения «Барселоной» регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, данное решение было принято в связи с тем, что «Леванте» подал жалобу на пять дней позже, чем должен был по регламенту.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может быть исключена из Кубка Испании. В первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) в составе каталонцев вышел 19-летний защитник Хуан Мовилья, который не мог принимать участие в этой игре из-за дисквалифицирован во время выступлений за резервную команду «Барселоны».

В ответном матче каталонский клуб обыграл «Леванте» (3:0) и вышел в ¼ финала Кубка Испании.