«Пари Сен-Жермен» забил девять мячей «Генгаму», у Кавани и Мбаппе хет-трики - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол19 января 2019 20:51Источник: «Советский спорт»

«Пари Сен-Жермен» забил девять мячей «Генгаму», у Кавани и Мбаппе хет-трики

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на поле стадиона «Парк-де-Пренс» в Париже разгромил «Генгам» со счетом 9:0.

У победителей встречи по три мяча забили Эдинсон Кавани (59-я, 66-я, 75-я минуты) и Килиан Мбаппе (37, 45, 80), дважды отличился Неймар (11, 68) и единожды голом отметился Тома Менье (83).

«ПСЖ», не знающий поражений в лиге 1, с 53 очками лидирует в турнирной таблице, а «Генгам» расположился на 20-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре парижане 27 января примут «Ренн», а подопечные Жослена Гурвеннека днем ранее сыграют с «Реймсом».

#лига 1#фк псж#фк генгам#кавани эдинсон#мбаппе килиан#неймар
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта