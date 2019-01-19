«Пари Сен-Жермен» забил девять мячей «Генгаму», у Кавани и Мбаппе хет-трики

Футбол 19 января 2019 20:51 Источник: «Советский спорт»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на поле стадиона «Парк-де-Пренс» в Париже разгромил «Генгам» со счетом 9:0.

У победителей встречи по три мяча забили Эдинсон Кавани (59-я, 66-я, 75-я минуты) и Килиан Мбаппе (37, 45, 80), дважды отличился Неймар (11, 68) и единожды голом отметился Тома Менье (83).

«ПСЖ», не знающий поражений в лиге 1, с 53 очками лидирует в турнирной таблице, а «Генгам» расположился на 20-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре парижане 27 января примут «Ренн», а подопечные Жослена Гурвеннека днем ранее сыграют с «Реймсом».