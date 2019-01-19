Лоран Косьельни: Мы все еще в гонке за четвертку лучших в АПЛ - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 23:15Источник: BBC

Лоран Косьельни: Мы все еще в гонке за четвертку лучших в АПЛ

Капитан «Арсенала» Лоран Косьельни – о победе над «Челси» (2:0) в матче 23-го тура английской премьер-лиги.

«Нам нужно было победить, чтобы исправить ошибку, которую мы допустили на прошлой неделе в игре с «Вест Хэмом» (0:1). Матч с «Челси» был за шесть очков, если бы мы проиграли отставание от них увеличилось бы до девяти очков, но мы выиграли и сократили до трех очков.

Мы все еще в гонке за четвертку лучших. Мы показали на поле, как хотим побеждать вместе. Мой гол? Я рад забить, потому что это важно для меня и для команды», – приводит слова Косьельни BBC.

«Челси» прервал беспроигрышную серию в АПЛ из четырех побед и с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в активе 44 очка.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 января примут «Кардифф», а команда Маурицио Сарри на следующий день на выезде сыграет с «Борнмутом».

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