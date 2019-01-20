Полузащитник «Галатасарая» Гюмюш летом может стать игроком «Краснодара» - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 11:45Источник: SabahАвтор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Галатасарая» Гюмюш летом может стать игроком «Краснодара»

«Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Галатасарая» Синана Гюмюша.

Как сообщает Sabah, контракт 25-летнего немца с турецким клубом истекает летом 2019 года. Через полгода Гюмюш может стать игроком другого клуба бесплатно.

По информации издания, «Галатасарай» отказался продавать «Краснодару» вингера.

«Галатасарай» намерен предложить Гюмюшу новый контракт, сам футболист готов остаться в клубе, если ему улучшат финансовые условия. В противном случае, Гюмюш будет готов попробовать свои силы в чемпионате России.

На счету полузащитнику в текущем сезоне чемпионата Турции 12 матчей, в которых он забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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