Шамиль Газизов: У Томарова будет возможность возглавить хорошие клубы, а может быть снова «Уфу»

Футбол 20 января 2019 13:12 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил работу Сергея Томарова у руля команды. В 2018 году 36-летний специалист возглавил уфимскую команду.

«Проблем в его работе я не видел. Однако после Гончаренко и Семака у всех были очень большие ожидания от Томарова. Он прекрасно все видел, но, разумеется, это давило. Плюс Лига Европы, где мы оказались впервые. За 39 дней мы сыграли 12 матчей в разных турнирах. Психологически не каждый опытный специалист выдержит такой гнет и график. Сергей — молодой, очень ответственный парень, все проигрыши принимал на себя. Но проблема была не в нем.

Проблема скорее в ситуации, в которой оказался клуб. Я уверен, Томаров себя проявит. У него еще не раз будет возможность возглавить хорошие клубы, а может быть, и снова «Уфу». В любом случае он наш специалист, мы всегда будем его поддерживать», - цитирует Газизова «Матч ТВ».

На данный момент «Уфу» возглавляет Дмитрий Кириченко. Команда после первой части сезона занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков после 17 матчей.