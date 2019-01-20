«Барселона» нацелилась на форварда китайского клуба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол20 января 2019 17:17Источник: Sport.esАвтор: Спирин Дмитрий

«Барселона» нацелилась на форварда китайского клуба

Нападающий китайского клуба «Бэйцзин Гоань» Седрик Бакамбу попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Sport.es.

Бакамбу соответствует требованиям главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, который ищет игрока, способного усилить линию атаки. 54-летнего специалиста в первую очередь интересуют кандидаты, имеющие опыт выступлений в испанской примере.

Представители «Барселоны» уже связывались с «Бэйцзин Гоань», чтобы обсудить возможный трансфер Седрика, однако получили отказ. Каталонцы рассчитывают, что 27-летний форвард окажет давление на руководство своего клуба.

Действующее соглашение Бакамбу рассчитано до 31 декабря 2021 года.

Седрик перешел в «Бэйцзин Гоань» из «Вильярреала» в начале 2018 г.

#бакамбу седрик#фк барселона#испанская примера#Возможные трансферы#чемпионат китая по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта