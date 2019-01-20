«Барселона» нацелилась на форварда китайского клуба

Футбол 20 января 2019 17:17 Источник: Sport.es Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий китайского клуба «Бэйцзин Гоань» Седрик Бакамбу попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Sport.es.

Бакамбу соответствует требованиям главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, который ищет игрока, способного усилить линию атаки. 54-летнего специалиста в первую очередь интересуют кандидаты, имеющие опыт выступлений в испанской примере.

Представители «Барселоны» уже связывались с «Бэйцзин Гоань», чтобы обсудить возможный трансфер Седрика, однако получили отказ. Каталонцы рассчитывают, что 27-летний форвард окажет давление на руководство своего клуба.

Действующее соглашение Бакамбу рассчитано до 31 декабря 2021 года.

Седрик перешел в «Бэйцзин Гоань» из «Вильярреала» в начале 2018 г.