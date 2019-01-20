«Фиорентина» в меньшинстве вырвала ничью в матче с «Сампдорией», дважды уступая в счете - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 19:08Источник: «Советский спорт»

«Фиорентина» в меньшинстве вырвала ничью в матче с «Сампдорией», дважды уступая в счете

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Сампдорией» – 3:3

У хозяев поля дубль оформил Луис Муриэль (34-я, 70-я минуты) и единожды отличился Херман Песселья (90+3), а у гостей дважды забил Фабио Квальярелла (81, 85) и единожды – Гастон Рамирес (44).

Стоит отметить, что хозяев поля большую часть матча провели в меньшинстве – вторую желтую карточку на 39-й минуте получил Эдмилсон Фернандеш.

«Фиорентина» с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а «Сампдория» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре подопечные Стефана Пиоли 27 января на выезде сыграют с «Кьево», а команда Марко Джампаоло днем ранее примет «Удинезе».

#серия а#фк фиорентина#фк сампдория#муриэль луис#квальярелла фабио
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