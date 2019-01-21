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Футбол21 января 2019 12:51Автор: Сметанникова Дарья

СМИ: Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович попал в сферу интересов клуба из Саудовской Аравии.

Как сообщает UNO, один из клубов Саудовской Аравии предлагает Ивановичу контракт с зарплатой в 6-8 млн евро. Отмечается, что 34-летний сербский защитник может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно, не дожидаясь окончания контракта предстоящим летом.

Кроме того, к Ивановичу проявляют интерес команды из Китая и Катара. Ранее также сообщалось, что сербом заинтересована «Барселона».

В активе Ивановича в текущем сезоне 22 матча за «Зенита», в которых он сделал одну голевую передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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