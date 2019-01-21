Неймар: Критика Пеле? Я ее уважаю, но не разделяю - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 18:20Источник: Canal+Автор: Сметанникова Дарья

Неймар: Критика Пеле? Я ее уважаю, но не разделяю

Легендарный бразильский футболист Пеле критиковал Неймара за постоянные симуляции, в частности на чемпионате мира 2018 года, где сборная Бразилии выбыла на стадии ¼ финала.

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал критику знаменитого соотечественника.

«Критика от Пеле? Я нашел ее интересной. Если не побеждаешь, появляется критика. Я никогда не симулировал на чемпионате мира, на мне просто фолили.

Сейчас люди много говорят об этом, потому что речь о Неймаре. Все, что касается меня, приобретает здоровенные пропорции, все преувеличивается. Я уважаю критику от Пеле, но не разделяю ее», - приводит слова Неймара Canal.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 22 матча за «ПСЖ», в которых забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.

#неймар#пеле#чемпионат бразилии по футболу#фк псж#лига 1
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