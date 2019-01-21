«Хаддерсфилд» возглавил немецкий специалист Ян Зиверт

Футбол 21 января 2019 19:54 Источник: ФК «Хаддерсфилд» Автор: Спирин Дмитрий

«Хаддерсфилд» на официальном сайте объявил о назначении немецкого специалиста Яна Зиверта на пост главного тренера команды.

Контракт 36-летнего тренера с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зиверт возглавлял вторую команду дортмундской «Боруссии». Зиверт будет официально представлен в качестве наставника «Хаддерсфилда» на пресс-конференции 22 января.



14 января стало известно, что «Хаддерсфилд» расторг контракт с главным тренером Давидом Вагнером по взаимному согласию сторон.



После 23 туров «Хаддерсфилд Таун» набрал 11 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.