Защитник «Атлетико»: Я ничего не смыслю в футболе, если Месси не заслужил «Золотой мяч» - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 09:32Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Защитник «Атлетико»: Я ничего не смыслю в футболе, если Месси не заслужил «Золотой мяч»

В этом году престижной награды удостоился хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

Защитник "Атлетико" Филипе Луис рассказал о своем отношении к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

«По прошествии стольких лет я вижу парня, который продолжает открывать в себе новые стороны. Он играл на флангах, а теперь действует ближе к центру. И вдруг я слышу, что он не заслуживает «Золотого мяча», потому что провел неудачный сезон в 2018 году?

Тот, кто считает, что Месси не заслужил «Золотой мяч», не видит то, что вижу я. Либо так, либо ничего не смыслю в футболе», – приводит слова бразильца "Газета.Ru" со ссылкой на Globo Esporte.

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