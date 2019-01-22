ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и «Интер» проявляют интерес к форварду ПСВ Бергвейну

Футбол 22 января 2019 11:59 Источник: De Telegraaf Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий ПСВ Стевен Бергвейн попал в сферу интересов нескольких топ-клубов.

По информации De Telegraaf, скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Бергвейна в выездном матче ПСВ с «Эмменом». В этой игре 21-летний голландец отметился результативной передачей.

Сообщается, что к форварду также проявляет интерес «Интер», делегация которого собирается в ближайшее время прибыть в Голландию.

Издание отмечает, что интерес к Бергвейну ранее проявляли московский ЦСКА, «Торино», «Бордо» и «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне на счету Бергвейна 25 матчей за ПСВ, в которых он забил 10 мячей и сделал девять голевых передач.