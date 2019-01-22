Полиция: Работы по поиску самолета Салы приостановлены

Футбол 22 января 2019 20:09 Источник: «Советский спорт»

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, объявила, что приостановлены работы по поиску пропавшего частного самолета, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

«Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план – возобновить поиски на рассвете», – сообщает пресс-служба полиции Гернси в твиттере.

17.00 update



Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.



There will be no further updates tonight. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 января 2019 г.

Напомним, Сала в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал за час до прибытия. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ

Полиция: Если самолет Салы приземлился в воду, шансы на выживание на данный момент минимальны