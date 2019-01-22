Полиция: Работы по поиску самолета Салы приостановлены - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол22 января 2019 20:09Источник: «Советский спорт»

Полиция: Работы по поиску самолета Салы приостановлены

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, объявила, что приостановлены работы по поиску пропавшего частного самолета, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

«Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план – возобновить поиски на рассвете», – сообщает пресс-служба полиции Гернси в твиттере.

Напомним, Сала в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал за час до прибытия. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ

Полиция: Если самолет Салы приземлился в воду, шансы на выживание на данный момент минимальны

#апл#фк кардифф сити#сала эмилиано
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта