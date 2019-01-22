Юрий Семин: Первый тайм был качественным и комбинационным, во втором играли от обороны - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 22:25Источник: ФК «Локомотив»

Юрий Семин: Первый тайм был качественным и комбинационным, во втором играли от обороны

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о победе над «Зенитом» (3:1) в товарищеском турнире.

– Провели два разных тайма. Первый был качественным и комбинационным. Во втором играли от обороны и провели голевую контратаку. Миронов забил прекрасный мяч. Посмотрели много молодых ребят. Есть информация с кем и как работать дальше.

– Кто из молодых зарекомендовал себя в этом матче лучше всех?
– Наверное, пара, которая забила гол. Давайте отметим Миронова и Тугарева. Думаю, этот мяч понравился всем, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в следующем матче турнира «Локомотив» 25 января сыграет с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком».

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