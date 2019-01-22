Сергей Семак: «Локомотив» смотрелся свежее и заслуженно победил - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол22 января 2019 22:33Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Сергей Семак: «Локомотив» смотрелся свежее и заслуженно победил

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о поражении от «Локомотива» (1:3) в товарищеском турнире.

– Как-то внутренне приходится оправдываться за это поражение?
– Нет, зачем оправдываться? Мы провели два абсолютно разных тайма. В первом сыграли очень плохо, а во втором отрезке завладели инициативой.

Кто-то из футболистов лучше готов, кто-то – хуже. Уровень игроков «Локомотива», которые вышли первый тайм, позволял спокойно контролировать мяч, а наши довольно сложно двигались по полю. Но это нормально.

Что касается результата, наверное, к сожалению, сказалась простая ошибка нашего вратаря Андрея Лунева которая внутренне изменила команду.

Во втором тайме у нас были моменты, могли забить еще. «Локомотив» смотрелся свежее и заслуженно победил, – приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче турнира «Локомотив» 25 января сыграет с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком».

Юрий Семин: Первый тайм был качественным и комбинационным, во втором играли от обороны

#Футбол-Россия#рпл#фк локомотив#фк зенит#семак сергей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта