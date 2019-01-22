Сергей Семак: «Локомотив» смотрелся свежее и заслуженно победил

Футбол 22 января 2019 22:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о поражении от «Локомотива» (1:3) в товарищеском турнире.

– Как-то внутренне приходится оправдываться за это поражение?

– Нет, зачем оправдываться? Мы провели два абсолютно разных тайма. В первом сыграли очень плохо, а во втором отрезке завладели инициативой.

Кто-то из футболистов лучше готов, кто-то – хуже. Уровень игроков «Локомотива», которые вышли первый тайм, позволял спокойно контролировать мяч, а наши довольно сложно двигались по полю. Но это нормально.

Что касается результата, наверное, к сожалению, сказалась простая ошибка нашего вратаря Андрея Лунева которая внутренне изменила команду.

Во втором тайме у нас были моменты, могли забить еще. «Локомотив» смотрелся свежее и заслуженно победил, – приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче турнира «Локомотив» 25 января сыграет с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком».

Юрий Семин: Первый тайм был качественным и комбинационным, во втором играли от обороны