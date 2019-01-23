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Футбол23 января 2019 00:00Источник: ФК «Уфа»

Томаров назначен старшим тренером клубной школы «Уфы»

Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Томаров вернулся в уфимский клуб на должность старшего тренера школы клуба.

Томаров возглавил «Уфу» летом 2018 года и был отправлен в отставку 7 ноября. 36-летнего специалиста на посту сменил Дмитрий Кириченко.

Напомним, «Уфа» после 17 туров российской премьер-лиги занимает 14-е место, имея в активе 16 очков.

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