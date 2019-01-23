Томаров назначен старшим тренером клубной школы «Уфы»

Футбол 23 января 2019 00:00 Источник: ФК «Уфа»

Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Томаров вернулся в уфимский клуб на должность старшего тренера школы клуба.

Томаров возглавил «Уфу» летом 2018 года и был отправлен в отставку 7 ноября. 36-летнего специалиста на посту сменил Дмитрий Кириченко.

Сергей Томаров – старший тренер Школы ФК «Уфа»



Один из самых авторитетных футбольных специалистов Республики Башкортостан, обладатель тренерской лицензии категории PRO, Сергей Томаров занял пост старшего тренера Школы ФК «Уфа».



Подробнее ⤵ https://t.co/ra97NtW3Nj pic.twitter.com/jV0Db1jcdz — ФК УФА (@UfaFc) 22 января 2019 г.

Напомним, «Уфа» после 17 туров российской премьер-лиги занимает 14-е место, имея в активе 16 очков.