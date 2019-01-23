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Футбол23 января 2019 10:31Источник: L'EquipeАвтор: Сметанникова Дарья

Головин получил травму в игре Кубка Франции с «Метцом»

«Монако» накануне проиграл «Метцу» (1:3) в 1/16 финала Кубка Франции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче Кубка. Об этом сообщает LEquipe.

В матче с «Метцом» Головин вышел в стартовом составе. Но на 64-й минуте был заменен на Муссу Силла. Россиянин сильно хромал и, покинув поле, приложил пакет со льдом к правому бедру.

В ближайшее время Головин пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известна степень тяжести его повреждения.

Кроме Головина травму в составе «Монако» получил защитник Джибриль Сидибе.

Напомним, 22-летний Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года. За это время россиянин провел за клуб 17 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

#головин александр сергеевич#фк монако#фк метц#кубок франции по футболу
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