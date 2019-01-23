Тьерри Анри: «Монако» нужно выбираться из этой критической ситуации

Футбол 23 января 2019 10:42 Источник: «Газета.Ru» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал положение команды в чемпионате Франции.

«Монако» проиграл «Метцу» (1:3) в 1/16 финала Кубка Франции.

«Мы создали много моментов в начале матча. Моменты были у Сидибе, Головина, Лопеша. У меня есть впечатление, что я уже видел сценарий этого матча. Мы должны были вести в счете, но не смогли реализовать свои моменты. Это еще один удар для нас», - цитирует Анри «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу монегасков.

После 21 тура «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 15 очков.

«Мы создадим боеспособную группу и отправимся в бой. Эта группа будет состоять из игроков, у которых есть этот несломимый стержень клуба на генетическом уровне. Нужно прекращать попусту разговаривать и начать спасаться. Будущее игроков и клуба нераздельно с Лигой 1. Нужно выбираться из этой критической ситуации и делать это как можно скорее», - заявил Анри.