«Шахтер» подписал футболиста на позицию Ракицкого, который может перейти в «Зенит»

Футбол 23 января 2019 17:50 Источник: ФК «Шахтер» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» готов платить центральному защитнику Ярославу Ракицкому 3 млн евро в год.

«Шахтер» объявил о переходе защитника «Александрии» Валерия Бондаренко. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на пять лет.

На счету Бондаренко в текущем сезоне чемпионата Украины 18 матчей, в которых он забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Отметим, что Бондаренко выступает на позиции центрального защитника. Это место в донецком клубе занимает Ярослав Ракицкий, который по последним информациям СМИ перейдет в «Зенит».