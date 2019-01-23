«Шахтер» подписал футболиста на позицию Ракицкого, который может перейти в «Зенит»

«Зенит» готов платить центральному защитнику Ярославу Ракицкому 3 млн евро в год.
«Шахтер» объявил о переходе защитника «Александрии» Валерия Бондаренко. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на пять лет.
На счету Бондаренко в текущем сезоне чемпионата Украины 18 матчей, в которых он забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Отметим, что Бондаренко выступает на позиции центрального защитника. Это место в донецком клубе занимает Ярослав Ракицкий, который по последним информациям СМИ перейдет в «Зенит».
ФК «Шахтер» подписал контракт с центральным защитником Валерием Бондаренко.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 23 января 2019 г.
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