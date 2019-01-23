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Футбол23 января 2019 18:57Источник: Чемпионат.com

Магомед Адиев: Договорились с Тетрашвили, что он вернется в «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что защитник Гурам Тетрашвили намерен вернуться в махачкалинскую команду.

- Сейчас спокойно готовимся в Кисловодске. Но ситуация не меняется. Нескольких футболистов сейчас нет на сборе, к примере Рабиу. Есть предпосылки к тому, что он перейдет в «Енисей». Думаю, что оставшуюся часть чемпионата мы отыграем. Вопрос лишь в том, в каком сочетании, потому что футболисты уходят. Придется где-то выпускать молодежь.

Есть хорошая новость, что недавно мне позвонил Тетрашвили. Мы поговорили, уладили все разногласия. Договорились, что вернется к нам. Будет еще одна боевая единица, - передает слова Адиева «Чемпионат».

Напомним, «Анжи» объявил расторжении контракта с Тетрашвили по обоюдному согласию сторон в ноябре прошлого года.

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