«Манчестер Сити» переиграл «Бертон» и вышел финал Кубка Англии

Футбол 24 января 2019 00:37 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Манчестер Сити» в гостях переиграли «Бертон» в ответном матче ½ финала Кубка Англии со счетом 1:0.

В составе «горожан» голом на 26-й минуте встречи отметился Серхио Агуэро.

Напомним, что первая встреча команда завершилась со счетом 9:0 в пользу «Манчестер Сити», который по сумме двух матчей вышел в финал Кубка Англии.

Соперник «горожан» по финалу определиться завтра в противостоянии «Тоттенхэма» и «Челси». Напомним, что первая встреча команд, прошедшая на «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».