«Севилья» переиграла «Барселону» в первом матче ¼ финала Кубка Испании - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 01:22Источник: «Советский спорт»

«Севилья» переиграла «Барселону» в первом матче ¼ финала Кубка Испании

Футболисты «Севильи» на своем поле обыграли «Барселону» в первом матче ¼ финала Кубка Испании со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Пабло Сарабия и Виссам Бен-Йеддер.

Ответная встреча состоится 30 января на «Камп Ноу» в Барселоне.

Кубок Испании
¼ финала
Первый матч

«Севилья» – «Барселона» - 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сарабия (58), 2:0 – Бен-Йеддер (76).

«Севилья»: Сориано, Кьер, Гомес, Эскудеро (Арана, 88), Меркадо, Банега, Навас (Андре Силва, 71), Сарабия (Васкес, 67), Амаду, Промес, Бен-Йеддер.

«Барселона»: Силлессен, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Нелсон Семеду (Альба, 80), Аленья, Ракитич, Видаль, Боатенг (Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 63), Артур.

Предупреждения: Гомес (74), Альба (84).

#кубок испании по футболу#фк севилья#фк барселона
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