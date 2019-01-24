Попов подписал контракт с «Ростовом» (фото)

Ранее состав донского клуба пополнил финский хавбек Роман Еременко, последним клубом которого был московский "Спартак".
Болгарский полузащитник Ивелин Попов продолжит карьеру в чемпионате России.
Сегодня, 24 января, 31-летний игрок поставил подпись под соглашением с "Ростовом". Отмечается, что его контракт рассчитан на 2,5 года.
🤝🤝🤝— Football Club Rostov (@rostovfc) 23 января 2019 г.
А вот и фото с подписания контракта с Ивелином Поповым.
По традиции новичка сразу же поздравили президент клуба Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин. pic.twitter.com/fI3bIalveq
Напомним, в начале этого месяца Попов покинул московский "Спартак", в составе которого выступал с 2015 года. За это время он провел 97 матчей, забил 9 голов и отдал 15 голевых передач.
По слухам, у Попова также были предложения от московского "Динамо" и ведущих клубов Болгарии.