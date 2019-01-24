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Футбол24 января 2019 06:03Источник: ФК «Ростов»Автор: Гичунцев Артур

Попов подписал контракт с «Ростовом» (фото)

Ранее состав донского клуба пополнил финский хавбек Роман Еременко, последним клубом которого был московский "Спартак".

Болгарский полузащитник Ивелин Попов продолжит карьеру в чемпионате России.

Сегодня, 24 января, 31-летний игрок поставил подпись под соглашением с "Ростовом". Отмечается, что его контракт рассчитан на 2,5 года.

Напомним, в начале этого месяца Попов покинул московский "Спартак", в составе которого выступал с 2015 года. За это время он провел 97 матчей, забил 9 голов и отдал 15 голевых передач.

По слухам, у Попова также были предложения от московского "Динамо" и ведущих клубов Болгарии.

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