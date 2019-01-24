Гвардиола остался недоволен качеством газона в матче с «Бертоном» - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 10:20Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Гвардиола остался недоволен качеством газона в матче с «Бертоном»

Встреча завершилась с минимальным счетом (1:0) в пользу "горожан", а первый матч чемпион Англии выиграл со счетом 9:0.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бертоном» в 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Все прошло хорошо. Поле было скользким и опасным, но «Манчестер Сити» показал хорошую игру. Нам не хватало последнего паса и завершения, но в целом сыграли нормально.

Игра получилась абсолютно другой по сравнению с первой встречей, поскольку мы начали с преимуществом в девять голов. Было опасение, что нам не хватит желания и самоотдачи, но этого не произошло.

Постараемся хорошо подготовиться и вновь выиграть этот турнир. Важно, что мы можем сделать это во второй раз подряд. Мы относимся к Кубку лиги, к каждому его матчу со всей серьезностью», – цитирует Гвардиолу "Газета.Ru" со ссылкой на ВВС.

#Кубок английской лиги#фк манчестер сити#гвардиола хосеп
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