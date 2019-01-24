Президент тульского «Арсенала»: Ищем центрального защитника, есть варианты во Франции, Турции и Швейцарии

Футбол 24 января 2019 12:05 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о приоритетной трансферной цели зимой.

«Ряд трансферов из французской лиги? Это просто совпадение. Тот же Альварес приезжал из Испании. Костадинов и Александров — игроки сборной Болгарии, Джорджевич – Черногории. В это трансферное окно намерены усилить позицию центрального защитника. Считаем, что в этой зоне не хватает конкуренции — все-таки многовато пропускали осенью, но нужно понимать, что в обороне играет вся команда. Ведем нескольких футболистов, которые выступают в Швейцарии, Франции и Турции. Но не совсем правильно говорить, что мы ищем игрока на конкретную позицию. Селекция — сложный процесс, это вопрос наших возможностей, а также соотношения цена-качество.

Работа ведется чуть ли не круглосуточно: у нас есть выходы по всему миру. С генеральным директором Дмитрием Балашовым мы знакомы еще по «Динамо», он имеет опыт работы в Италии. Спортивный директор Андрей Рудаков 20 лет провел в Швейцарии и великолепно знает европейский рынок. В клубе много профессионалов, которые находятся на своем месте», - приводит слова Аджоева «Чемпионат».

«Арсенал» после первой части сезона российской премьер-лиги занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 17 матчей.