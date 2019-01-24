Кухарчук перешел в «Химки»

Футбол 24 января 2019 23:06 Источник: ФК «Химки» Автор: Абушкин Руслан

Состав подмосковных «Химок» пополнил 28-летний нападающий Илья Кухарчук.

В составе новой команды футболист будет играть под номером 44, сообщает официальный сайт красно-черных.

Последним клубом форварда была «Томь», в составе которой он провел 37 матчей и забил 11 голов.

Воспитанник костромской школы «Спартак» в 13 лет уехал в Ярославль, где занимался в футбольной школе «Шинника». После Илья перешел в казанский «Рубин», затем отправился в Махачкалу играть за «Анжи». Также в карьере футболиста были «Урал», «Спартак-Нальчик», «Шинник», «Волга», «Енисей», «Балтика» и «Тамбов».