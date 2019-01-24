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Футбол24 января 2019 23:06Источник: ФК «Химки»Автор: Абушкин Руслан

Кухарчук перешел в «Химки»

Состав подмосковных «Химок» пополнил 28-летний нападающий Илья Кухарчук.

В составе новой команды футболист будет играть под номером 44, сообщает официальный сайт красно-черных.

Последним клубом форварда была «Томь», в составе которой он провел 37 матчей и забил 11 голов.

Воспитанник костромской школы «Спартак» в 13 лет уехал в Ярославль, где занимался в футбольной школе «Шинника». После Илья перешел в казанский «Рубин», затем отправился в Махачкалу играть за «Анжи». Также в карьере футболиста были «Урал», «Спартак-Нальчик», «Шинник», «Волга», «Енисей», «Балтика» и «Тамбов».

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